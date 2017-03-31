تمكنت المؤسسات التأمينية والتنفيذية بمركز ومدينة البدارى بمحافظة أسيوط، من تنفيذ 45 قرار إزالة حالة تعدى على أملاك الرى وأعداد من إشغالات الطريق، وذلك برئاسةالباشمهندس أحمد بدرى محمد على رئيس مركز ومدينة البدارى، رافقه خلالها أعداد من أفراد قوات الواجبة ومسئولى الاشغالات، والتنظيم و مسئولى هندسة الرى والمسطحات المائية.

وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالف على حدة.

جانب من الازالات



تنفيذ حملات الإزالة

المصدر : مصر ناين