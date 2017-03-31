أعلن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو اليوم الجمعة أن 24 وزير دفاع و7 رؤساء منظمة دولية، أكدوا مشاركتهم بمؤتمر التأمين فى روسيا، وأنه من المتوقع أيضا حضور 500 ضيف أجنبى.

واصدر شويجو – فى مؤتمر عبر الهاتف بوزارة الدفاع الروسية وفق ما نقلته وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية – إن “المواضيع الرئيسية للنقاش ستكون مكافحة الإرهاب الدولى ، والتهديدات التى يتعرض لها التأمين فى أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وآسيا الفى منتصف ى والشرق الأفى منتصف وشمال أفريقيا“.

وأظهر الوزير أنه فى يومى 26 و27 من شهر أبريل المقبل، تعقد وزارة الدفاع مؤتمرها السنوى للتأمين الدولى فى موسكو.

المصدر : مصر ناين