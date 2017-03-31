تفقد وفد من لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الجمعة، مختلف المستشفيات الحكومية بمحافظة الأقصر، وذلك لكشف مستوى الخدمات الطبية داخلها، والتفتيش على صيدليات المستشفيات وكشوفات الحضور والغياب للأطباء، ومشوفة ورصد المخالفات التى قد يشهدونها بالمستشفيات.

قاد وفد مجلس النواب من لجنة الصحة الدكتور محمد خليل أبو المجد العمارى رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، ورافقه خلال الجولات كل من الدكتور أسامة الدسوقي وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وأعداد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، وذلك لمشوفة الأوضاع معهم أولاً بأول في كل مستشفي يتوجهون إليها.

وشملت الجولة تفقد مستشفي القرنة المركزي وكشف معدلات الكشوفات والفحوصات والعمليات داخلها، وكذلك توافد المواطنين ومدي توفير الأطباء للكشف عليهم، كما قاموا بفحص صيدلية المستشفي لكشف نواقصها، كما توجهوا إلي مستشفي الأقصر الدولي والأقصر السنة بالمدينة، وتفقدوا مستوي أعمال التطوير داخلها والتي تسير بخطي ثابتة، وكذلك مستوي الخدمة المقدمة للمرضي بمختلف الأقسام.

فيما اصدر الدكتور محمد خليل أبو المجد العمارى رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، أن الجولة تستهدف التفتيش على المستشفيات لقياس مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بداخل المستشفيات الحكومية، والكشف عن وجود أية مخالفات إدارية بها، وهى مستشفيات الأقصر الدولى والأقصر السنة ومستشفيات إسنا وأرمنت والقرنة.

وأضاف رئيس لجنة الصحة، أن تلك الجولات تأتى فى إطار الحرص على حصول المواطن الأقصرى على حقوقه فى الرعاية الطبية، والتصدى للمخالفات التى يتحملها المريض فى نهاية الأمر، مشيراً إلى أنها سوف تستمر خلال اليومين القادمين، لتشمل كافة مستشفيات محافظة الأقصر.

وفد لجنة الصحة بمجلس النواب في جولات تفقدية علي مستشفيات الأقصر



جانب من لقاءا الصحة مع المواطنين



لجنة الصحة بالبرلمان في زيارات لمستشفيات الاقصر



وفد لجنة الصحة بالبرلمان يتفقدون مستشفيات الاقصر



وكيل الصحة يرافق وفد النواب خلال جولاتهم بالاقصر



وفد الصحة يكشفون توافر الادوية بالمستشفيات



الدسوقي والعماري خلال جولاتهم بمستشفيات الاقصر



لقاءات مع الاهالي لكشف مستوي الخدمة الطبية بالمستشفيات



المواطنين يشكون نقص الاطباء لوفد لجنة الصحة بالبرلمان



قيادات لجنة الصحة بالبرلمان يتفقدون مستوي خدمات مستشفيات الاقصر

المصدر : مصر ناين