حاولت سنةلة، التخلص من عشيقها السابق التى كانت تربطه بها علاقة غير شرعية، لرغبتها فى الإنفصال عنه، إلا أنه هددها بفضح أمرها أمام ذويها، فارتبطت بآخر وطلبت التخلص منه، فذهب إلى منزله، وحاول قتله، إلا أنه تبين فقده للوعي فقط.

تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير تأمين الإسكندرية، بلاغًا من مأمور قسم واجبة محرم بك ، يفيد قيام ” ا. ا”- 27 سنة موظفة بالشركة الشرقية للدخان ، مقيمة شارع 6 أكتوبر – منطقة نادى الصيد – دائرة القسم بالعثور على شقيقها ” م. ا”- 29 سنة ميكانيكى بذات الشركة مقيم بذات العنوان ، داخل الشقة خاصته ” تحت التشطيب ” الكائنه بشارع الأمل منطقة نادى الصيد، دائرة القسم ، فاقد الوعي ومصاب بجرح رضي بالرأس، وسرقه هاتفه المحمول وحافظة نقوده، فقامت بنقله لمستشفى البدراوى الخاص لايمكن استجوابه .

بإجراء التحريات حول الواقعة بمعرفة ضباط وحدة مباحث القسم.، أمكن التواصل الي قيام كلاً من ” ه. م”- 21 سنة سنةلة مقيمة منطقة نادى الصيد – دائرة القسم، و” ع. ح”- 27 سنة سنةل، مقيم منطقة نادى الصيد – دائرة القسم .

بالتعدي علي المجني عليه بالضرب وإحداث إصابته، لسابقة وجود علاقة غير شرعية بينه والمتهمه الأولي ورفضها استمرار تلك العلاقة، وقيامه بتهديدها بفضح أمرها أمام أهليتها فاستعانت بالمتهم الثاني، الذي تربطه بها علاقة غير شرعية للتخلص منه، فاستدرجت المجني عليه الي داخل الشقة خاصته وأثناء تواجدها بصحبته حضر المتهم الثاني، وقاما بالتعدي عليه بالضرب بحجر علي رأسه وسرقة متعلقاته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبمواجهتهما ، اعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد التخلص منه، وبإرشادهما تم ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، وأضافا بتخلصهما من الحافظة .

المصدر : مصر ناين