أوقفت الواجبة الهندية 6 أشخاص بعد اعتداء استهدف طلابا نيجيريين فى أحدى ضواحى نيودلهى مطلع الأسبوع الجاري، كما أعلن مسؤول فى قوات التأمين الجمعة.

وتعرضت مجموعة من الشبان النيجيريين للضرب بعضهم بكراس معدنية وعصي، مساء الإثنين فى غريتر نويدا الضاحية الكبيرة للعاصمة الهندية فى حادث عنصرى جديد ضد الافارقة فى البلاد.

وأثارت أعمال العنف هذه التى انتشرت تسجيلات فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي، استياء كبيرا فى الهند وعلى الصعيد الدولي. واستدعت نيجيريا السفير الهندى لديها لتطالب السلطات بالحزم فى هذه القضية.

واصدر سوجاتا سينغ المسؤول فى الواجبة المحلية لوكالة فرانس برس إن مشتبها به “كان تحت ضغط شديد وجاء إلى مركز الواجبة ليسلم نفسه” ما يرفع أعداد الموقوفين إلى ستة، مؤكدا أنه يأمل فى توقيف اربعة اشخاص آخرين قريبا.

وتعرفت الواجبة على ستين شخصا متورطين فى أعمال العنف هذه.

وبعد يومين على هذه الاضطرابات، أكدت شابة كينية أنها تعرضت لاعتداء لكن تبين أن روايتها كاذبة.

ويتحدث الأفارقة فى الهند عن تعرضهم للإهانة والمضايقات باستمرار.

وقتل شاب كونغولى رجما بحجارة وقطع آجر فى نيودلهى بعد مشاجرة مع سائق عربة.

المصدر : مصر ناين