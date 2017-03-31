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تنفيذ أحكام الإسكندرية تضبط هارباً من الإعدام فى قضية قتل

منوعات
تنفيذ أحكام الإسكندرية تضبط هارباً من الإعدام فى قضية قتل

 تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم واجبة أول المنتزه، بمديرية تأمين الإسكندرية،  من ضبط “ع. م “- 35 سنة عاطل، مقيم سيدي بشر قبلي، دائرة القسم  المحكوم عليه فى قضية جنايات القسم ” قتل عمد ” غيابياً بالإعدام،  وبحوزته فرد خرطوش محلي الصنع – عيار 12 – وأعداد 7 طلقات من ذات العيار بمواجهته، أقر بصحة الحكم الصادر ضده، وحيازته للسلاح اللهيب ي بقصد الدفاع .

 كما تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم واجبة ثالث المنتزه، من ضبط كلاً من “ع. ع”- 33 سنة عاطل،  مقيم شارع إيما، دائرة القسم   المحكوم عليه في أعداد ” 25 “حكم حبس جزئى ومستأنف في قضايا ” تبديد ” بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة 44 سنة .

كما تم ضبط”م. و”- 50 سنة عاطل، مقيم مركز القوصيه، محافظة أسيوط  المحكوم عليه في أعداد ” 10″ أحكام حبس جزئى ومستأنف في قضايا ” مباني ” بلغت جملة الأحكام الصادرة ضدها بالحبس لمدة 9 سنوات، و جارى التنفيذ عليهم .

 

 

 

 

 

المصدر : مصر ناين

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