تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم واجبة أول المنتزه، بمديرية تأمين الإسكندرية، من ضبط “ع. م “- 35 سنة عاطل، مقيم سيدي بشر قبلي، دائرة القسم المحكوم عليه فى قضية جنايات القسم ” قتل عمد ” غيابياً بالإعدام، وبحوزته فرد خرطوش محلي الصنع – عيار 12 – وأعداد 7 طلقات من ذات العيار بمواجهته، أقر بصحة الحكم الصادر ضده، وحيازته للسلاح اللهيب ي بقصد الدفاع .

كما تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم واجبة ثالث المنتزه، من ضبط كلاً من “ع. ع”- 33 سنة عاطل، مقيم شارع إيما، دائرة القسم المحكوم عليه في أعداد ” 25 “حكم حبس جزئى ومستأنف في قضايا ” تبديد ” بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة 44 سنة .

كما تم ضبط”م. و”- 50 سنة عاطل، مقيم مركز القوصيه، محافظة أسيوط المحكوم عليه في أعداد ” 10″ أحكام حبس جزئى ومستأنف في قضايا ” مباني ” بلغت جملة الأحكام الصادرة ضدها بالحبس لمدة 9 سنوات، و جارى التنفيذ عليهم .

المصدر : مصر ناين