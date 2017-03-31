أفادت وسائل إعلام يونانية أن لاجئا سوريا أضرم اللهيب بنفسه فى جزيرة كيوس وأصيب بحروق بليغة، فيما وجد آخر مشنوقا فى الميناء.

ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعى، طبقا لقناة روسيا اليوم، مقطعا مصورا يظهر اللاجئ الذى قيل إنه من حماة وهو يضرم اللهيب فى جسده وفيما حاول أحد رجال التأمين ثنيه عن ذلك.

واصدر ت وسائل إعلام يونانية إن اللاجئ أصيب بحروق قد تودى بحياته ومن المنتظر أن يتم نقله جوا إلى أثينا نظرا لخطورة وضعه.

وقد أصيب عنصر التأمين الذى حاول منع اللاجئ من إحراق نفسه بحروق فى يديه ووجهه.



وأشارت القناة إلى أن هذه الحادثة جاءت بعد ثلاثة أيام من انتحار لاجئ سورى آخر شنقا فى ميناء بيرايوس اليونانى يبلغ من العمر 25 سنةا.



ويرجح أن سبب هذه الحوادث هو عدم قبول لجوء الواصلين إلى اليونان بعد التاريخ المعتمد للاتفاق التركى الأوروبى والذى يقضى بإعادة الواصلين غير الشرعيين إلى تركيا مجددا.

المصدر : مصر ناين