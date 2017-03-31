تتلقى اليوم الفنانة وفاء صادق العزاء فى وفاة والدها المخرج عادل صادق، بمسجد الحامدية الشاذلية فى منطقةالباشمهندسين.

كان المخرج القدير عادل صادق قد رحل عن عالمنا فجر أول أمس الأربعاء، بعد صراع مع المرض، حيث تواجد داخل العناية المركزة بأحد مستشفيات أكتوبر على مدار الشهر الماضى.

يذكر أن المخرج عادل صادق قدم العديد من المسلسلات التليفزيونية والأعمال المسرحية، شبه مسلسلات “شىء من الخوف” و”بعد الظلام تشرق الشمس” و”أغلال ناعمة” و”ليه يادنيا ليه”، كما أنه عمل كمراقب سنة لأفلام التليفزيون، حصل المخرج عادل صادق على بكالوريس فى الإخراج السينمائى والتلفزيونى من كلية جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية ثم عمل كمساعد مخرج مع رمسيس نجيب.

المصدر : مصر ناين