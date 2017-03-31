سبق وأطلق فيس بوك ميزة للتبرع للجميعات الخيرية مباشرة من خلال صفحاتها على الموقع، والآن كشفت الشركة الأمريكية العملاقة عن ميزة جديدة تساعد أى مستخدم فى جمع تبرعات شخصية من خلال حسابه على فيس بوك، وهذا يعنى أن المرة القادمة التى ستحتاج فيها لأموال ستتمكن من فعل ذلك على فيس بوك.

وقدمت الشبكة الاجتماعية ميزة جمع التبرعات الشخصية الجديدة التى تحمل اسم GoFundMe مساء أمس عبر المدونة الرسمية الخاصة بها على الإنترنت، واصدر ت إن مستخدمى فيس بوك سيكونون قادرين على إنشاء صفحات للتبرعdonation pages لجمع المال لأشياء شبه الرسوم الدراسية، والإجراءات الطبية، وحالات الطوارئ الأخرى، وفقا لموقع “بيزنس انسايدر”.



تبرعات

وكانت فيس بوك قد قيدت هذه الميزة فى السابق على المنظمات غير الربحية المسجلة، ولكن الآن أصبح موقع فيس بوك يقدم الميزة للجميع الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنةا، وسيبدأ الأمر داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيتم استعراض الأغراض المطلوب التبرع لها من قبل الموظفين داخل فيس بوك قبل أن تتم الموافقة عليها، والمستخدمين سوف يكونوا قادرة على إرسال الأموال مباشرة فى فيس بوك باستخدام خدمة المأجورات.

من الجدير بالذكر أن فيس بوك يحصل بالفعل على رسوم معالجة وتحقق 5% من التبرعات التى تصل للجمعيات الخيرية عبر فيس بوك.

المصدر : مصر ناين