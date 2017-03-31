فقد منتخب سيدات فراعنة الكرة الطائرة الشاطئية أمام نيجيريا بنتيجة 2/1، فى إطار انطلاق البطولة الأفريقية، التى تستضيفها مصر وتستمر الى أن يوم 2 أبريل المقبل على ملاعب نادى 6 أكتوبر.

كان منتخب الرجال قد فاز صباح اليوم على جنوب أفريقيا بنفس النتيجة.

ومن المقرر أن يتقابل الرجال والسيدات مع المغرب فى الفترة المسائية.

وكانت القرعة التى أقيمت أمس أسفرت عن وقوع مصر فى المجموعة الأولى بمنافسات الرجال، بجانب منتخبات كل من نيجيريا والمغرب وجنوب أفريقيا، أما المجموعة الثانية فتضم موزمبيق وتوجو والكونغو الديمقراطية والسودان.

وشهدت قرعة منافسات السيدات وقوع المنتخب المصرى فى المجموعة الأولى مع المغرب والكونغو الديمقراطية ونيجيريا، فيما ضمت المجموعة الثانية توجو وموزمبيق والسودان وجنوب أفريقيا.

حضر انطلاق البطولة فؤاد عبد السلام رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، وهانى فكرى المدير الإدارى للمنتخب الوطنى.

المصدر : مصر ناين