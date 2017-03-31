قتل ثلاثة يشتبه فى انتمائهم لتنظيم القاعدة أثناء الليل فيما يعتقد مسئولون محليون أنها ضربة بطائرة أمريكية بلا طيار فى جنوب اليمن.

واصدر سكان ومسئولون محليون اليوم الجمعة إن الهجوم وقع فى منطقة الوضيع بمحافظة أبين. وأضافوا أن من بين القتلى القائد المحلى للتنظيم المتشدد وضاح محمد امسودا والذى كان مجتمعا مع آخرين بمنزل فى المنطقة.

كما اصدر سكان إن هجوما منفصلا استهدف مركبة يشتبه أنها شوفة للقاعدة فى المحافظة نفسها لكنهم ذكروا أن أعداد القتلى والجرحى غير معروف.

وأبين واحدة من عدة محافظات فى فى منتصف وجنوب اليمن يمارس فيها تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب وجماعة أنصار الشريعة اليمنية المرتبطة به أنشطتهما.

وتكررت هجمات الولايات المتحدة على التنظيم المتشدد باستخدام الطائرات والطائرات بلا طيار فيما وصفها مسئولون أمريكيون بأنها حملة لإضعاف قدرة التنظيم على التنسيق لهجمات فى الخارج.

واستغل التنظيم الحرب المستمرة منذ سنةين فى اليمن لتجنيد عناصر جديدة وتعزيز هيمنته فى فى منتصف وجنوب البلاد.

واصدر ت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن ضربة نفذت فى الثانى من مارس استهدفت التنظيم فى اليمن وأسفرت عن مصرع ياسر السلمى المعروف أيضا باسم محمد طاهر وكان مسجونا سابقا فى معتقل خليج جوانتانامو الأمريكي.

المصدر : مصر ناين