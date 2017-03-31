أعلنت النظام المحلية فى مقاطعة هوبى بفى منتصف الصين اليوم الجمعة أن حصيلة ضحايا حادث انهيار ساصدر ات بموقع بناء مدينة ملاهى والذى وقع يوم الإثنين الماضى ارتفع الى 9 قتلى وذلك بعد انتشال عمال الإنقاذ لجثة جديدة من تحت الانقاض مساء أمس الخميس.

وأفادت فى بيان رسمى نشر اليوم بأن الأشخاص الستة الذين أصيبوا فى الحادث مازالوا يتلقوا العلاج فى المستشفى.



كان الحادث وقع فى موقع البناء فى مدينة ماتشنغ بالمقاطعة فى الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين بتوقيت بكين، وأعلن وقتها وفاة اثنين من العمال وفقدان سبعة اخرين واصابة ستة… واصدر هوانغ قوه يوان، المسئول الحكومى عن ادارة عملية الانقاذ، ان البعض المنهار شمل مساحة بلغت حوالى 30 متر مربع.

وأودعت الواجبة 9 أشخاص فى الحبس الاحتياطى اثر وقوع الحادث كما أرسلت السلطات المشرفة على سلامة العمل والإنتاج بالمقاطعة فريق عمل إلى المدينة للتحقيق فى ملابساته.



ول هذا الحادث وأعداد اخر من الحوادث الخطيرة التى وقعت فى مواقع بناء بأعداد من المقاطعات الصينية مؤخرا اعلنت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصينية أمس اطلاق حملة للتفتيش على سلامة العمل فى مواقع البناء فى جميع أنحاء البلاد.



واصدر لى رو شنغ، احد المسئولين بالوزارة، ان تكرار تلك الحوادث اظهر ان هناك حاجة لتشديد الاجراءات الخاصة بتحسين ظروف العمل فى مواقع البناء لضمان سلامة السنةلين بها متعهدا بالعمل على زيادة معايير السلامة بشكل تدريجى وكذا تحديد المسئوليات ومعاقبة اى اهمال.



وكانت بيانات نشرتها الوزارة مؤخرا اشارت الى انه ومنذ بداية السنة والى أن الان وقع 86 حادثا فى مواقع بناء متعلقة بمشاريع إسكان سنةة، حيث وصل أعداد الضحايا بها إلى 78.

ارتفاع ضحايا حادث انهيار موقع بناء مدينة ملاهى بفى منتصف الصين إلى ٩ قتلى

المصدر : مصر ناين