استمعت الواجبة الماليزية إلى أقوال ثلاثة مواطنين من كوريا الشمالية فيما يتصل بقتل كيم جونج نام قبل السماح لهم بمغادرة البلاد بصحبة جثمان القتيل.

وقتل كيم جونج نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون فى مطار كوالالمبور الدولى فى 13 فبراير واغتالته عناصر استخدمت غاز الأعصاب (في.إكس) وهو مادة كيماوية فتاكة مدرجة على قائمة الأمم المتحدة لأسلحة الدمار الشامل.

واصدر قائد الواجبة إن سفارة كوريا الشمالية فى كوالالمبور اصدر ت فى البداية إن الضحية هو كيم جونج نام لكنها فى اليوم التالى ذكرت إنه يدعى كيم تشول وهو الاسم المكتوب فى جواز سفر القتيل. ومنذ ذلك الحين تؤكد كوريا الشمالية أن القتيل ليس كيم جونج نام.

وعاد الكوريون الشماليون الثلاثة برفقة رفات كيم جونج نام إلى كوريا الشمالية اليوم الجمعة عن طريق بكين فى صفقة تبادل انطوت على السماح لتسعة ماليزيين بالرجوع من بيونجيانج إلى ديارهم.

المصدر : مصر ناين