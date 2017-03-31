ألقت مباحث مديرية تأمين الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، القبض على عاطل ارتكب 22 حادثة سرقة لمساكن فى المحافظة.

وردت معلومات لضباط مجموعة مكافحة جرائم سرقات المساكن، مفادها قيام “ت. ف”- 33 سنة، عاطل، مقيم شارع السعد دائرة قسم ثان الرمل، المسجل شقى خطر تحت رقم 5005/ فئه ج ” سرقات سنةه ” والسابق إتهامه في أعداد 14 قضية ” سرقة بالإكراه – سرقة مسكن وسرقة متجر – مخدرات – سرقة متصنف ه – تشرد ” والمحكوم عليه فى أعداد ” 20 ” حكم حبس بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات المساكن بدوائر وأقسام المدينة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، اعترف بارتكاب أعداد ” 22 ” حادث سرقة بعدة مناطق، وبإرشاده، تم ضبط المسروقات، وبعرضها على المجنى عليهم، تعرف كل منهم على ما يخصه.

المصدر : مصر ناين