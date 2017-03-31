ألقت مباحث التموين والتجارة الداخلية، بمديرية تأمين الإسكندرية، برئاسة العميد ياسر حمد، القبض على أعداد من محتكرى الأسواق، والسلع الغذائية، والذين يحيزون سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وتم ضبط “ع م ع سن 35 سائق، مقيم مركز المحمودية، محافظة البحيرة، لقيامه بمزاولة نشاطاً غير مشروعاً فى مجال الإتجار في المخللات الغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم ضبط أعداد 1 طن من المخللات المتصنف ة داخل عبوات مجهولة المصدر، وغير مدون عليها ثمة بيانات تجارية، وبها تغير فى الخواص الطبيعية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط” ط. ا”- 43 سنة صاحب محل للأدوات الكهربائية، بدائرة قسم واجبة مينا البصل بالاشتراك مع الإدارة السنةة للتجارة الداخلية بالإسكندرية، لقيامه بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع في مجال الغش التجاري حيث يقوم بحيازة للبيع أدوات كهربائية مقلدة ومغشوشة ومجهولة المصدر مدون عليها بيانات وعلامات تجارية لماركات مسجلة بإدارة العلامات التجارية والمملوكة وتتمتع بالحماية القانونية، وتم ضبط أعداد ” 1900 ” قطعة أدوات كهربائية عبارة عن ” مفتاح كهربائي – وش مفتاح كهربائي ” جميعها مقلدة ومغشوشة ومجهولة المصدر وبدون ثمة بيانات تجارية .

كما تم ضبط”س .م “- 19 سنة صاحب فرش لبيع الخردوات، بدائرة قسم واجبة المنشية لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار في الألعاب اللهيب ية ومحدثات الصوت مجهولة المصدر والتي تم إدخالها الي البلاد بطرق غير مشروعه، وتم ضبط أعداد ” 2500 ” صاروخ ناري أجنبي الصنع ومجهول المصدر، وجارى العرض على النيابه السنةة لمباشرة التحقيقات.

كما تم ضبط”ك. م”- 24 سنة المدير المسئول عن محل لبيع العطارة، بدائرة قسم واجبة الجمرك لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار في المستحضرات الطبية مجهولة المصدر، والغير مسجلة بوزارة الصحة وتم ضبط أعداد ” 170 ” عبوة أعشاب تخسيس مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة .

المصدر : مصر ناين