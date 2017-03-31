أناب اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، اللواء طارق عطية مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات لتسليم الجوائز للفائزين فى مسابقة ” إحنا واحد ” التى أطلقتها وزارة الداخلية لذوى الإحتياجات الخاصة بالتنسيق مع المجلس القومى لشئون الإعاقة فى مجالات ” الرسم – النحت – التصوير ” وذلك فى إطار احتفالات الوزارة بأعياد الواجبة 2017، إيماناً من وزارة الداخلية بحق ذوى الإعاقة فى الإندماج بكافة مجالات الحياة ومنها الفنون ، وتشجيعاً لمواهبهم وإبداعاتهم الأصيلة والمتميزة والتى تعبر عن التحدى والأمل.

وأُقيم حفل توزيع الجوائز على الفائزين باتحاد الواجبة الرياضى، وذلك عقب اعتماد نتيجة المسابقة من قِبل لجنة التحكيم التى ضمت مجموعة من الفنانيين والمتخصصين بالتعاون مع المجلس القومى لشئون الإعاقة .

وسلم اللواء طارق عطية مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات، والدكتور أشرف مرعى الأمين السنة للمجلس القومى لشئون الإعاقة الفائزين جوائز مالية وشهادات تقدير.

وتم تكريم كافة المشاركين فى المسابقة من ذوى الاحتاجات الخاص تقديراً لحرصهم على المشاركة الإيجابية فى فعاليات المسابقة ، وتم تكريم أعضاء لجنة التحكيم لما بذلوه من جهد لمراجعة الأعمال المقدمة واختيار الأعمال الفائزة .

وبدوره، اصدر اللواء طارق عطية، إن وزارة الداخلية حريصة على تفعيل دورها المجتمعى خاصةً فى مجال تقديم أوجه الرعاية لمتحدى الإعاقة والمساعدة فى إطلاق إبداعاتهم ، مشيراً إلى توجيهات وزير الداخلية بإطلاق سلسلة من المبادرات للتيسير عليهم فى الحصول على الخدمات الواجبية بسهولة ويسر تتفق مع احتياجاتهم وظروفهم الصحية.

المصدر : مصر ناين