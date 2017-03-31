نشر الفنان اللبنانى عاصى الحلانى صورة له من داخل الحرم المكى، أثناء قضاء مناسك العمرة، مع أعداد من أصدقائه خلال رحلته إلى المملكة العربية السعودية.

وعلق عاصى على الصورة، عبر حسابه على موقع تبادل الصور “إنستجرام”، قائلا: “أجمل اللحظات عندما تكون بين يدى الله عز وجل فى هذه الليلة المباركة الحمد لله على نعمته وكرمه ‏اللهم فى هذا اليوم المبارك أجعله لأعز الناس يوما مباركا فيه الدعوة لا ترد يا غفور يا رحيم”.

يذكر أنه من المقرر أن يطرح الحلانى، البومه الجديد فى شهر أبريل المقبل، ومن المقرر أن يضم الألبوم 11 أغنية بلهجات مختلفة بين المصرى واللبنانى تعاون خلالها مع نخبة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين.



عاصى الحلانى

المصدر : مصر ناين