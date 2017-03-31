أعلن أعداد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد ، اليوم الجمعة، عن إجراء القرعة العلنية الثامنة للمرحلة الأولي بمشروع الاسكان الاجتماعي وذلك يوم الأحد المقبل بصالة أكتوبر الرياضية الكائنة فى حى المناخ بجوار استاد النادي المصري الساعة 11 صباحاً.

وقد نشر أحمد فرغلى و محمود حسين وسعاد المصري أعضاء مجلس النواب كشوف بأسماء 424 إسماً من مستحقي وحدات الإسكان إجتماعي ببورسعيد – مرحلة أولى – القرعة رقم 8 وذلك لتخصيص وحداتهم السكنية .

وتعد هذه القرعة هى الثامنة التي تم إجراؤها علي مدار الفترة الماضية وتم تخصيص الوحدات السكنية الخاصة بالمستحقين والتي قسمت إلى 3909 وحدة سكنية بجوار معهد الحاسب الآلي، و 4032 وحدة سكنية بمشروع الإمارات.

يذكر أنه تقيم محافظة بورسعيد قرعة علنية لمستحقي الإسكان الاجتماعي البالغ أعدادهم 7900 مستحق على دفعات متتالية؛ وذلك لمعرفة رقم العقار والوحدة السكنية في المشروع الأول بأبراج في حي الضواحي، أو بالآخر فى حي الجنوب .

وجدير بالذكر ان نواب بورسعيد كانوا قد طالبوا باجراء قرعة علنية لمستحقي الاسكان الاجتماعي لتحصيص وحداتهم السكنية وتم إجراءها 7 مرات وذلك بحضور أحد التنفيذيين بالمحافظة .

كشوف اسماء المستحقين للاسكان الاجتماعي



كشوف اسماء المستحقين للاسكان الاجتماعي



كشوف اسماء المستحقين للاسكان الاجتماعي



كشوف اسماء المستحقين للاسكان الاجتماعي



كشوف اسماء المستحقين للاسكان الاجتماعي



كشوف اسماء المستحقين للاسكان الاجتماعي



كشوف اسماء المستحقين للاسكان الاجتماعي



كشوف اسماء المستحقين للاسكان الاجتماعي



كشوف اسماء المستحقين للاسكان الاجتماعي



كشوف اسماء المستحقين للاسكان الاجتماعي



كشوف اسماء المستحقين للاسكان الاجتماعي



كشوف اسماء المستحقين للاسكان الاجتماعي



كشوف اسماء المستحقين للاسكان الاجتماعي



كشوف اسماء المستحقين للاسكان الاجتماعي



كشوف اسماء المستحقين للاسكان الاجتماعي



كشوف اسماء المستحقين للاسكان الاجتماعي



كشوف اسماء المستحقين للاسكان الاجتماعي

المصدر : مصر ناين