أدانت الأمم المتحدة الجمعة، قرار نظام الكيان الصهيونى بناء مستوطنة جديدة فى الضفة الغربية المحتلة هى الأولى منذ أكثر من 25 سنةا، رغم الانتقادات الدولية ودعوة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب إلى التريث فى التوسع الاستيطاني.

وأوضح ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين السنة للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس عن “خيبة أمله واستيائه“.

واصدر فى بيان “إن الأمين السنة أكد باستمرار أنه لا توجد خطة بديلة للالكيان الصهيونى يين والفلسطينيين للعيش معا فى سلام وتأمين، وهو يدين كافة الأعمال أحادية الجانب شبه القرار الجديد الذى يهدد السلام ويقوض حل الدولتين“.

وأفاد بيان صادر عن مكتب نتنياهو “أن هذه المستوطنة الجديدة ستبنى بالقرب من مستوطنة شيلو القريبة من موقع مستوطنة عمونا المبنية على أراضى خاصة وتم هدمها.”

المصدر : مصر ناين