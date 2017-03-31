ألقت مباحث الآداب السنةة بمديرية تأمين الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف التلوانى، وتحت إشراف اللواء شريف عبد الحميد، القبض على شبكة دعارة تديرها سيدة .

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب السنةة، مفادها قيام “ر. ب” بإدارة شقة بمنطقة كليوباترا دائرة قسم واجبة سيدي جابر، لأعمال الدعارة واستقطاب النسوة الساقطات، وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام بدون تمييز، ويعاونها فى ذلك ” ع. م” فى المقابل أجر مادى يتقاضيانه نظير ذلك.

عقب تقنين الإجراءات ، تمكن ضباط القسم من ضبط كل من “ر. ب”- 44 سنة بدون عمل مقيمه بذات العنوان، و”ع .م “- 48 سنة نجار ، مقيم دائرة قسم واجبة سيدي جابر، و”ن. م”-23 سنة بدون عمل، مقيمة المعمورة البلد ، دائرة قسم ثان المنتزه ، و”م. م”- 32 سنة صاحب ورشة حداده ،مقيم مركز إدكو ، محافظة البحيرة، وضُبط داخل الشقة مبلغ 1400 جنيهاً، أعداد 5 هواتف محمولة.

المصدر : مصر ناين