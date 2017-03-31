اصدر ت النرويج اليوم الجمعة إن رئيسة الوزراء إرنا سولبرج ستسافر إلى الصين فى أبريل المقبل للاجتماع مع الرئيس شى جين بينج فى أول زيارة لرئيس نظام نرويجية منذ استأنف البلدان العلاقات الدبلوماسية فى ديسمبر.

وقبل ذلك كانت العلاقات بين أوسلو وبكين مجمدة ل منح جائزة نوبل للسلام سنة 2010 للمعارض الصينى ليو شياوبو.

واصدر ت سولبرج فى بيان “الصين هى أكبر شريك تجارى لنا فى آسيا. تطبيع العلاقات سيخلق فرصا كبيرة للأعمال النرويجية … نأمل أيضا فى استئناف المفاوضات بشأن اتفاق للتجارة الحرة مع الصين.”

وستستمر الزيارة بين السابع والعاشر من أبريل. وستجتمع سولبرج أيضا مع رئيس الوزراء لى كه تشاينغ.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية بشكل منفصل أن الزيارة ستتم.

المصدر : مصر ناين