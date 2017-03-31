حصل “اليوم السابع” علي تفاصيل اجتماع رئيس هيئة الثروة السمكية في مصر، مع رؤساء الجمعيات المسئولة عن قطاع الصيد بثلاث محافظات هي “السويس–جنوب سيناء–البحر الأحمر”، والذي تم اتخاذ قرارات خاصة بمصير الصيد بخليج السويس والبحر الاحمر، من اجل رفع معدات الإنتاج السمكي بالخليج والبحر الأحمر، ومنع التجاوزات الغير القانونية بالخليج.

واستمر الاجتماع لمدة 6 ساعات داخل مقر هيئة الثروة السمكية، وشهد نقاشات حادة بين مسئولي الجمعيات المسئولة عن قطاع الصيد بالمحافظات الثلاثة ومسئولة هيئة الثروة السمكية.

واصدر الدكتور خالد الحسن رئيس هيئة الثروة السمكية، أنه سيقوم بنفسه بمراقبة تنفيذ قرارات وقف الصيد بخليج السويس، وأنه سيتم التنسيق مع مدير هيئة الثروة السمكية بالسويس، لتنفيذ القرارات وتوفير المعدات الخاصة بمراقبة تنفيذ مواعيد وقف الصيد بخليج السويس، من أجل إحداث تنمية للثروة السمكية بخليج السويس.

واصدر بكري أبو الحسن نقيب الصيادين بالسويس، أن الاجتماع مع رئيس هيئة الثروة السمكية بمقر الهيئة بالقاهرة، حضره مشبه و رؤساء جمعيات قطاع الصيد بالمحافظات الثلاثة المطلة على خليج السويس والبحر الاحمر، وتم خلال الاجتماع مناقشة المواعيد الجديدة لوقف الصيد والأزمات التي يعاني منها قطاع الصيد.

وأشار بكري أبو الحسن، إلى أنه قام خلال الاجتماع كل مشبه لمهنة معينة بالصيد، بطرح وجهه نظرة ومطالبه، وفي النهاية بعد مناقشات لساعات قام الجميع بالإقرار بالمواعيد الجديدة الخاصة بموعد وقف الصيد بخليج السويس والبحر الأحمر.

وأظهر أبو الحسن، انه بجانب القرارات الجديدة المتخذة من أجل تنمية الثروة السمكية، يجب التأكيد أن يتم منع تصدير الأسماك من اجل أن يحصل المواطن المصري علي الأسماك بسعر مناسب، لأن التصدير تسبب في اشتعال أسعار الأسماك، وليس معقول أن يحصل الالكيان الصهيونى ي علي نصيب الفرد المصري من الأسماك التي تخرج من المياه المصرية ل التصدير.

وأكد أحمد عيد المتحدث الإعلامي لجمعية أصحاب مراكب الصيد بالسويس، أنه تقرر خلال الاجتماع أن تتوقف حرفة صيد الحر بخليج السويس عن الصيد ابتداء من 10 ابريل القادم الى أن 15 من شهر سبتمبر، وتتوقف حرفة الصيد الشنشولا من 7 ابريل القادم الي 15 سبتمبر، وحرفة الصيد السنار تتوقف من 7 ابريل القادم الي 15 سبتمبر، وأن يقوم مدير هيئة الثروة السمكية بالسويس بتوزيع ونشر المواعيد الجديدة لوقف الصيد.

وأظهر عيد، أنه أبلغ رئيس هيئة الثروة السمكية بشكل قاطع، اننا لو كنا نريد حقا أن تحدث تنمية للثروة السمكية بخليج السويس يتم منع الصيد بالخليج في وقت واحد لجميع حرف الصيد، وأن يحترم القانون والإجراءات واللوائح المنفذة بخليج السويس، وأن تتوقف الاستثناءات التى يحصل عليها البعض بالصيد في فترات الوقف، وبهذا فقط تحدث تنمية.

وكانت هيئة الثروة السمكية والجهات التأمينية بخليج السويس، قامت بتنفيذ قرار هيئة الثروة السمكية ومحافظ السويس اللواء احمد حامد، بمنع إبحار مراكب النزهة البحرية ليلا بخليج السويس.



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المصدر : مصر ناين