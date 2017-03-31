حث وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون اليوم الجمعة دول حلف شمال الأطلسى (ناتو) على تعزيز ميزانياتها الدفاعية والقيام بالمزيد لمحاربة المتشددين فى سوريا والعراق.

واصدر تيلرسون – فى تصريحات للصحفيين نقلتها شبكة “إيه بى سى” الأمريكية – “نريد مناقشة كيفية البناء على المشاركة الهامة للحلف فى مقاتلة وهزيمة تنظيم داعش الارهابيه، وغيرها من الإجراءات المناهضة للإرهاب التى يمكن للناتو القيام بها، وذلك بهدف تحيق الاستقرار فى الشرق الأفى منتصف “.



وذكرت الشبكة أن تيلرسون أكد لنظرائه بالحلف – خلال لقائه الأول معهم فى اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسى (ناتو) اليوم – على أهمية الحرص على حصول التحالف العسكرى الأمريكى على الموارد التى يحتاجها، سواء المالية أوغيرها، والتى تعد ضرورية لحلف الناتو كى ينفذ مهمته.



من جانبه، أكد السكرتير السنة للحلف ينس شتولتنبرج أن الدروس المستفادة من أفغانستان وكوسوفو والبوسنة والهرسك تؤكد أنه -على المدى البعيد- محاربة الإرهاب وتحقيق الاستقرار عبر تدريب القوات المحلية وبناء مؤسسات تأمينية محلية أفضل من إرسال الناتو أعداد كبير من القوات القتالية.



من جانبه شدد وزير الخارجية الفرنسى جان مارك إيرولت على أن الحل السياسى وحده يمكنه تحقيق السلام فى سوريا وقطع التطرف من جذوره ، واصدر للصحفيين ” إذا أردنا الانتصار على الإرهاب فى سوريا فلا نحتاج إلى هزيمة داعش الارهابيه فحسب، ولكن يجب علينا أيضا أن نحارب أسبابه” ، وناشد إيرولت المجتمع الدولى للتركيز على إعادة البناء والتصالح ورجوع اللاجئين عبر العملية السياسية كما حددتها الأمم المتحدة.

المصدر : مصر ناين