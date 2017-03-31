سجل السفير نبيل العربى الأمين السنة السابق لكلية الدول العربية، حضوره فى الجمعية العمومية لنادى الجزيرة.

وكان الناصب فى الاجتماع الثانى للجمعية العمومية لنادى الجزيرة، قد اكتمل بعد أن تخطى من سجلوا أسماءهم 2000 عضو، فى حين أن النصاب يكتمل فى الاجتماع الثانى بحضور 1000 عضو + 1.

يذكر أن محضر اجتماع العمومية لنادى الجزيرة سيناقش ميزانية النادى المقدمة من مجلس الإدارة برئاسة عاصم عباس، والحساب الختامى للسنة المالية واللائحة الداخلية، وبعض مطالب أعضاء الجمعية العمومية.