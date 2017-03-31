لقيت سيدة فى العقد السادس من العمر مصرعها، بعدما تعثرت بأحد القضبان مما أدى إلى سقوطها أرضاً وحدوث إصاباتها التى أودت بحياتها بالبحيرة .

كان اللواء علاء الدين شوقى مدير تأمين البحيرة ، تلقى إخطارا من مركز واجبة إيتاي البارود من المستشفى السنة بوصول ” زينب عبد الحليم أحمد ” ربة منزل ومقيمه قرية الأربعين دائرة المركز جثة هامدة وبها إصابات عبارة عن اشتباه نزيف داخلي بالمخ وكسر بعظمة الفخذ الأيمن .

بسؤال شقيقها ” صبحي عبد الحليم أحمد ” بالمعاش ومقيم بذات الناحية قرر أنه أثناء عبور شقيقته المذكورة لشريط السكة الحديد ” من مكان غير مخصص للعبور ” أمام قريتها ارتطمت قدمها بأحد القضبان مما أدى إلى سقوطها أرضاً وحدوث إصاباتها التي أودت بحياتها، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك .

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة الإصطدام بجسم صلب ولا توجد شبهه جنائية في الوفاة و تحرر المحضر اللازم.

المصدر : مصر ناين