مصرع عجوز تعثرت بأحد القضبان مما أدى إلى سقوطها أرضاً بالبحيرة
لقيت سيدة فى العقد السادس من العمر مصرعها، بعدما تعثرت بأحد القضبان مما أدى إلى سقوطها أرضاً وحدوث إصاباتها التى أودت بحياتها بالبحيرة .
كان اللواء علاء الدين شوقى مدير تأمين البحيرة ، تلقى إخطارا من مركز واجبة إيتاي البارود من المستشفى السنة بوصول ” زينب عبد الحليم أحمد ” ربة منزل ومقيمه قرية الأربعين دائرة المركز جثة هامدة وبها إصابات عبارة عن اشتباه نزيف داخلي بالمخ وكسر بعظمة الفخذ الأيمن .
بسؤال شقيقها ” صبحي عبد الحليم أحمد ” بالمعاش ومقيم بذات الناحية قرر أنه أثناء عبور شقيقته المذكورة لشريط السكة الحديد ” من مكان غير مخصص للعبور ” أمام قريتها ارتطمت قدمها بأحد القضبان مما أدى إلى سقوطها أرضاً وحدوث إصاباتها التي أودت بحياتها، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك .
بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة الإصطدام بجسم صلب ولا توجد شبهه جنائية في الوفاة و تحرر المحضر اللازم.
المصدر : مصر ناين
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