كتبت الفنانة مى كساب على صفحتها على “فيس بوك”، تساند زوجها والمتواجد حاليا بالنيابة بعد منعه من السفر مع أورتيجا، حيث يتواجدان حاليا أمام جهات التحقيق المختصة، الى أن انتهاء جميع الإجراءات الخاصة بهما.



مي كساب

واصدر ت مى: جوزى يا اطهر قلب وأنقى إنسان شفته فى حياتى ربنا عالم أنت أد إيه مظلوم، ربنا أكبر من الكل، ربنا الحق العدل المنتقم الجبار حسبى الله ونعم الوكيل فى اللى ظلمك أنت وأحمد حسبى الله ونعم الوكيل فى أى حد شمتان فيك أنت وأحمد، ربنا هيظهر الحق ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ربنا كبير شدة وتزول وامتحان كبير من رب العالمين وإحنا هنكون أده بإذن الله والشدة هتبين كل واحد على أصله ربنا ينصركم وإن ينصركم الله فلا غالب لكم النهاردة شفت حب الناس ليكم بجد شفت أخواتكم الغلابة اللى زيكم وهما واقفين يقولوا دول فاتحين ٢٨ بيت ٢٨ بيت فى رقابتكم وأكتر ربنا هينصركم وهتخرجوا أحسن من الأول، ربنا عالم أنتوا عانيتم فى حياتكم أد إيه وشفتوا ظلم أد إيه وهيريح بالكم ويسعدكم ويعوضكم عن كل لحظة ألم، الألم بيقوى وبيكبر بأحبكم وهأفضل وراكم لو دفعت عمرى لأنى مؤمنة إنكم مظلومين، ومؤمنة إنكم على حق وشوفه أمام رب العالمين على كل ظلم بتشوفوه بس جوايا يقين بالفرج إن بعد العسر يسر بيتك وحش من غيرك يا حبيبى إن شاء الله هترجعو وتنورو حياتنا شكرًا لكل إنسان وإنسانة واقفين جمبنا #اوكا_واورتيجا_مظلومين.

المصدر : مصر ناين