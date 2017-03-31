تلقت بطريركية الروم الارثوذكس بالاسكندرية، صباح اليوم فى كيلوباترا هورفيتاكى، والدة البابا ثيودوروس الثانى بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس.

حيث استقبل وفد من الكهنة برئاسة المطران ناركسيوس ، وكيل المطرانية بالاسكندرية، وقد حضر لتقديم العزاء السفير اليونانى بمصر ميشيل خريستوس دياميسيس و زوجته، و قنصل سنة اليونان بالاسكندرية إيمانويل كاكافيلاكيس ، و أعداد من الجالية اليونانية بالاسكندرية الذين حرصوا على تقديم العزاء و التوقيع بأرق الكلمات المعزية فى دفتر تقديم العزاء التى وضعتة الكنيسة فى المدخل الامامى لقاعة العزاء.

و اصدر المطران ناركسيسو ، نائب البطريرك ووكيل المطرانية بالاسكندرية ، أن الوفاة وقعت فجر أمس و قد غادر البطريرك البلاد لحضور الجنازة فى جزيرة كريت باليونان ، و سوف تتلقى المطرانية العزاء لمدة 3 أيام متتالية.

وتتلقى بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، العزاء أيام الجمعة والسبت والأحد فى مقر البطريركية فى المنشية الصغرى بالإسكندرية، وفى المقر البطريركى بالقاهرة بـ”الحمزازى” من الساعة 10 صباحًا الى أن الواحدة ظهرًا.



استقبال المعزين

افراد الكنيسة

تسجيل فى دفتر العزاء

جانب العزاء

جانب العزاء فى الكنيسة

دفتر العزاء

المصدر : مصر ناين