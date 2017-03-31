أعلنت “جماعة الأحرار” المنشقة عن جماعة “طالبان” مسؤوليتها عن الهجوم الذى وقع شمال غرب باكستان اليوم الجمعة، فيما أعلن مسؤولون ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 22 قتيلا وأكثر من 70 مصابا.

وذكرت شبكة “إيه بى سى” الأمريكية أن التفجير وقع قرب مسجد للشيعة بمدينة باراتشينار القبلية والقريبة من الحدود الأفغانية، مضيفة أن عمليات نقل الجرحى لا زالت مستمرة ، فيما تم إعلان حالة الطوارئ بجميع مستشفيات المدينة.



وأضافت الشبكة إن أعدادا من السكان الغاضبين جراء التفجير تجمعوا ورددوا هتافات مناهضة للنظام ، مما أدى ألى قوات التأمين إلى ضرب طلقات نارية فى الهواء لتفريق الحشود.

ولم تعلن السلطات عن ضبط أى مشتبهين على خلفية الحادث الى أن الآن.

المصدر : مصر ناين