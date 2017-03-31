يكثف رجال مباحث البحيرة بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مدير تأمين البحيرة وبرئاسة اللواء محمد خريصة مدير المباحث من جهودهم لكشف حقيقة قيام طالب بشنق نفسها بدائرة قسم النوبارية

تلقى اللواء علاء الدين شوقى، مدير تأمين البحيرة، إخطارا من قسم واجبة غرب النوبارية من المستشفى السنة بوصول “محمود عبد الرحمن محمود الشهاوى” طالب ومقيم قرية عبد الرقيب دائرة القسم جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود زرقة وأثار سحجات بالرقبة من الأمام الى أن الأذنين ولا يمكن الجزم ل الوفاة .

وبالانتاصدر لمنزل المذكور تبين وجود حبل يتدلى من أحد العروق الخشبية بسقف حظيرة المواشى الملحقة بمنزله وسلم خشبى بجانبه وقطعة من ذات الحبل ملقاة على الأرض .

بسؤال شقيقه “محمد عبد الرحمن” سنةل زراعى ومقيم بذات الناحية قرر أنه فوجئ بقيام شقيقه بشنق نفسه بحبل يتدلى من سقف الحظيرة المشار إليها وتم نقله على الفور للمستشفى، وعلل ذلك لمرور شقيقة بحالة نفسية سيئة منذ فترة، وتحرر المحضر اللازم.

المصدر : مصر ناين