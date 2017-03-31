يعانى أصحاب مايقرب من 60 مصنعا للخزف والفخار والبويات، بالمنطقة الصناعية بقرية الفرستق مركز بسيون بمحافظة الغربية، من الروتين بالمصالح الحكومية، والعقبات التى تواجههم وتهدد هذه المهن بالتوقف والانقراض .

اصدر محمد رياض صاحب مصنع للفخار بالمنطقة الصناعية بالفرستق، أنه قام بعمل سجل تجارى والى أن الأن لم يتم عمل ترخيص له، وحين يذهب لقسم التراخيص بمجلس مدينة بسيون لإنهاء رخصة المصنع، يقولون له “أنه لم يصل الى أن الآن شى ء يخص المصانع بالمنطقة الصناعية”، ونحن ننتظر منذ أكثر من 10 سنوات الى أن لايتم إيقاف النشاط، وهذا حال أكثر من 60 مصنعا.

وأضاف رياض، أنه لايوجد غاز طبيعي بمصنعه، رغم أنه يوجد بالمنطقة الصناعية، وأيضا لا يسمح أن نستخدم اسطوانة الغاز الكبيرة، والتي تصلنا الآن بسعر 70 جنيها من “السريحة “، وعندما نستخدمها يأتي لنا مفتشي التموين ويقومون بتحرير المحاضر، معلقا “إحنا هانلاحقها منين ولا منين”.

المصدر : مصر ناين