نفذ الفريق الميدانى لبيت الزكاة الكويتى برامج مساعدات ضمن رحلته الاغاثية (معكم قلبا واصدر با) لدعم اللاجئين والنازحين السوريين فى مدينة (كيليس) جنوب تركيا.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية ” كونا ” نقلا عن تصريحات لرئيس الوفد عبدالرحمن التركيت ، أن الفريق قام بزيارة أعداد من المستشفيات بالمدينة وقدم مساعدات عينية ونقدية للمرضى والمصابين جراء الحرب فى سوريا .



وأضاف أن “الفريق زار أيضا دارا للأيتام شوفة لمؤسسة الأغاثة الانسانية التركية والتى تستضيف 75 طفلا يتيما اذ وزعوا الملابس والمساعدات على المحتاجين فى الدار ” .



وأشار التركيت إلى أن برنامج الفريق تضمن كذلك زيارة الأسر الفقيرة فى القرى المجاورة والواقعة على الحدود التركية السورية مبينا ان كل أسرة تحمل قصص مأساوية مختلفة .

وأظهر ، أن الفريق اطلع على سير العمل فى المطبخ المركزى للاجئين السوريين فى مؤسسة الاغاثة التركية فى (كيليس) والذى يقوم بتجهيز 60 ألف وجبة يوميا للاجئين .



ولفت التركيت إلى أن بيت الزكاة اطلق العديد من الحملات الإغاثية منذ بدء الأزمة السورية فى سنة 2011 أبرزها حملة (الكويت تستجيب) الكبرى لإغاثة الأشقاء السوريين فى الداخل ودول الجوار وحملة (شتاء سوريا .. دفء وإيواء) لإغاثة النازحين من مدينة حلب .



ونوه بان المساعدات الإغاثية تضمنت مواد غذائية وطبية وأدوية ومستلزمات تدفئة وبطانيات وألبسة وأماكن إيواء إلى جانب مساعدة الأطفال السوريين فى إكمال تعليمهم.

المصدر : مصر ناين