اصدر مكتب الرئيس جاكوب زوما إن الوزراء الجدد فى نظام جنوب فريقيا ونوابهم سيؤدون اليمين اليوم الجمعة.

وأعلن زوما التعديل الوزارى فى وقت متأخر أمس الخميس وأستبدل وزير المالية برافين جوردان بمالوسى جيجابا. وشمل التعديل أعدادا من الوزراء الآخرين ونوابهم.

فى الوقت نفسه اصدر عضو بارز فى حزب المؤتمر الوطنى الإفريقى الحاكم إن الحزب غير راض عن قرار زوما إاصدر ة وزير المالية ضمن التعديل الوزارى الذى هز الأسواق والعملة فى جنوب أفريقيا.

واصدر الأمين السنة للحزب جويدى مانتاشى لإذاعة (توك راديو 702) اليوم الجمعة “تلقينا قائمة كاملة ومن وجهة نظرى بوصفى الأمين السنة فإننى شعرت وكأن هذه القائمة وضعت فى مكان آخر وأعطيت لنا لإضفاء شرعية عليها.”

وأضاف مانتاشى وهو ثانى أقوى شخصية فى الحزب بعد زوما “العملية أشعرتنى بقدر من الغضب وعدم الارتياح.”

واصدر التحالف الديمقراطى أكبر أحزاب المعارضة فى البلاد إنه سيطلب من محكمة اليوم منع تعيين الوزراء الجدد.

واصدر التحالف فى بيان “سنقدم هذا المساء أوراقا أمام محكمة وسترن كيب العليا فى مجرى وراء للحصول على حكم الان بوقف تنصيب أعضاء نظام جاكوب زوما وتنفيذ التعديل الوزارى .”

ومن ناحية أخرى ندد سيريل رامافوسا نائب الرئيس بإاصدر ة جوردان بوصفها “غير مقبولة بالمرة” قائلا إن زوما أتخذ هذا القرار ل تقرير مخابرات “محل شك”.

وأبلغ الصحفيين أيضا أنه لن يستقيل فى أعقاب التعديل الوزارى.

واصدر “سأبقى لخدمة شعبنا.”

المصدر : مصر ناين