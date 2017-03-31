انتشرت كاميرات المراقبة على أغصان الأشجار داخل نادى الزمالك، لمشوفة عملية تصويت الأعضاء بصناديق نعم ولا على الميزانية، مع تسجيل الأعضاء فى الكشوفات.

وبدأت عملية التسجيل فى كشوف الجمعية العمومية العادية لنادى الزمالك، صباح اليوم، والمقرر أن يمتد التسجيل إلى السابعة مساءً، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور 20% أو ألف عضو، وهو ما ينتظر حدوثه بعد قام بفتح باب التسجيل بساعات قليلة.

وتشهد عمومية الزمالك اليوم إسدال الستار على أزمة انسحاب فريق الكرة من بطولة الدورى الممتاز، حيث سيتم الإعلان عن الاستمرار بشكل رسمى فى البطولة، بعد الحصول على تأكيدات منالباشمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وهانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة بعدم تكرار الأخطاء التحكيمية خلال الفترة المقبلة، بعد خطأ جهاد جريشة فى مباراة الفريق أمام المقاصة خلال الجلسة التى جمعت الثلاثة مؤخراً.

وعقب إنهاء أزمة الانسحاب من الدورى تبدأ عمومية الزمالك مناقشة بنود الاجتماع، وستكون البداية بالتصويت على الميزانية والحساب الختامى ببطاقات إبداء الرأى فى الصناديق، حيث سيتواجد 40 صندوقا نصفها للتصويت بـ”نعم” والنصف الآخر للتصويت بـ”لا”، وعقب انتهاء التصويت على الميزانية تبدأ فعاليات الاجتماع بشكل رسمى بعقد الجلسة برئاسة مرتضى منصور رئيس النادى وأعضاء المجلس الأبيض ومندوب مديرية الشباب والرياضة فى الجيزة.

وتناقش عمومية الزمالك عدة موضوعات أبرزها تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية، وخطة العمل للسنة الجديد، وتقرير مراقب الحسابات، واعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، وتحديد مكافأة مراقب الحسابات وتحديد مكافأة المدر التنفيذى ومناقشة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء فى الموعد القانونى وعرض زيادة رسوم اشتراك العضوية للأعضاء الجدد، وعرض تقرير مندوبى النادى فى الجمعيات العمومية لاتحادات الألعاب الرياضية، وعرض مقترح التصديق لمجلس الإدارة على تحرير عقود تزيد مدتها على مدة المجلس الحالى، وعرض تقييم المطاعم وعرض تحديد الحد الأقصى لأعداد الأعضاء الجدد فى خلال السنة الجديد، وعرض مشاركة النادى فى المسابقات الخاصة بالمحترفين.





المصدر : مصر ناين