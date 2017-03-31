قرر الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة التشيكى فرانز شتراكا، ضم 20 لاعبًا لدخول معسكر مغلق، استعدادًا لمباراة المقاصة والمقرر إقامتها بعد غد الأحد، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من عمر مسابقة الدورى السنة.

وضمت القائمة كلا من محمد عواد ومحمد مجدى فى حراسة المرمى ومحمود متولى وريتشارد بافور ومحمود متولى وشريف عبد الفضيل وبهاء مجدى ومحمد أبو المجد “بوشا” فى خط الدفاع، وحسنى عبد ربه ومحمد قام بفتحى وعماد حمدى ونادر رمضان وأحمد جمال ومحمد عادل جمعة وكريم بامبو وإبراهيم حسن ووجيه عبد الحكيم فى خط الفى منتصف ، وشكرى نجيب وأحمد الصعيدى ودييجو كالديرون فى الهجوم.

فيما خرج باهر المحمدى الظهير الأيمن من حسابات الجهاز الفنى للدراويش، ل عدم جاهزيته الكاملة بعد عودته من الإصابة بشد فى العضلة الضامة، وشارك مع زملائه المستبعدين فى تدريبات منفردة تحت قيادة رومان بيريرا.

ومن المنتظر أن يتم إخراج لاعبين من القائمة بكره السبت، قبل موعد السفر إلى الفيوم، استعدادا لمباراة المقاصة.

المصدر : مصر ناين