أقر برلمان الشيشان قانونا محليا يسمح لتلاميذ المدارس فى الجمهورية بارتداء الملابس والرموز الدينية التى تتوافق مع معتقداتهم الدينية بما فى ذلك الحجاب.

وأكد البرلمان الشيشانى، طبقا لقناة روسيا اليوم ، أن القانون لا يتعارض مع القانون الفيدرالى الروسى .



وكان جدل قد اندلع حول موضوع الحجاب فى المدارس الروسية بعد فرض سلطات إقليم ستافروبل وجمهورية موردوفيا فى فترة سابقة حظرا على ارتداء الحجاب فى المدارس وأيدت المحكمة العليا فى روسيا هذا القرار، فيما أوضح الرئيس الشيشانى رمضان قادروف عن استغرابه بشأن موقف وزارة التعليم الروسية التى أيدت الحظر، داعيا إلى رفع الحظر على ارتداء الحجاب فى كافة أنحاء روسيا.

المصدر : مصر ناين