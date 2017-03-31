يشهد الاجتماع الثانى للجمعية العمومية بنادى سموحة اليوم الجمعة، إقبالا كثيفا بعدما أقيم الاجتماع الأول أمس الخميس، لمناقشة ميزانية النادى السكندرى والحساب الختامى للسنة المالية واللائحة الداخلية وبعض مطالب أعضاء الجمعية العمومية.

ويجهز مجلس إدارة نادى سموحة للجمعية العمومية منذ فترة، حيث تعاقد النادى مع شركة فالكون وهى إحدى شركات التأمين، للإشراف على فعاليات الجمعية العمومية بمقر النادى بالإسكندرية.

وكلف التعاقد مع فالكون إدارة سموحة 125 ألف جنيه فى اليوم الواحد، أى أن تأمين الجمعية العمومية على مدار يومين سيكلف خزينة الفريق السكندرى 250 ألف جنيه، وتم دفع المبلغ كاش قبل إجراء الجمعية العمومية.

ويبلغ أعداد الجمعية العمومية لنادى سموحة 60 ألف عضو لهم حق التصويت ولاكتمال النصاب اليوم الجمعة لابد من حضور 20 % + 1 من أعداد الأعضاء أو حضور ألف عضو، بعد فشل الانعقاد أمس لإلزامية حضور 50 % + 1 من إجمالى أعداد الأعضاء.

وخصص مجلس إدارة سموحة، أتوبيسات من فى منتصف المدينة لمقر النادى لتسهيل عملية الحضور على الأعضاء.



إقبال الأعضاء على الجمعية العمومية لسموحة



الجمعية العمومية لسموحة



سموحة يخصص اتوبيسات لنقل الأعضاء لحضور الجمعية العمومية

المصدر : مصر ناين