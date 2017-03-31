اكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية لنادى الصيد، بعدما تجاوز أعداد تسجيل الحاضرين ألف عضو بعد مرور ما يزيد عن ساعتين من التسجيل فى اليوم الثانى للجمعية.

وشهدت الساعات الأولى فى الاجتماع الثانى للجمعية العمومية العادية بنادى الصيد، إقبالا متفى منتصف ا من قبل الأعضاء.

وبدأت عملية التوقيع فى كشوف التسجيل من الساعة العاشرة صباحًا وتستمر الساعة الخامسة مساءً لانعقاد الاجتماع الثانى، ويكون صحيحًا بحضور 20% من أعداد الأعضاء السنةلين الذين لهم حق حضور الاجتماع أو بحضور 1000 عضو أيهما أقل.