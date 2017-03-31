كشف الرئيس الروسى ، فلاديمير بوتين ، مع أعضاء مجلس التأمين القومى الروسى اليوم (الجمعة) الوضع فى مدينة الموصل العراقية ، والتواجد العسكرى الروسى فى القطب الشمالى والقضايا الحيوية لتطوير العلاقات بين روسيا وبيلاروسيا .

واصدر دميترى بيسكوف ، المتحدث الصحفى للكرملين: “فى سياق التحضير للقاء الرئيس الروسى والبيلاروسى ، كشف المشاركون فى اجتماع مجلس التأمين القومى الروسى القضايا الحيوية للعلاقات الروسية البيلاروسية.

وأضاف أن الاجتماع كشف الوضع فى الموصل وأن المشاركين أوضح وا عن قلقهم العميق على خلفية تدهور الوضع الانسانى فى المدينة. لافتا إلى أن الاجتماع ناقش كذلك التواجد العسكرى الروسى فى القطب الشمالى.

المصدر : مصر ناين