مابين حلين كلاهما مر الأول أن تقتل طفلها وتجهض نفسها وهى فى شهرها الثامن والثانى أن تبقى عليه وتلده مشوها من ذوى الإحتياجات الخاصة “، اختارت “تيتل ماهر رياض” ابنة مركز أبو المطامير البحيرة، أن تنقذ ابنها، وألا تضحى بها، فجاء إلى الدنيا مصابا بضمور فى المخ.

اصدر ت الأم ” لليوم السابع “: ابنى يدعى ” محمد عبد الكريم ” وأنا متزوجه من ابن عمى ” عبد الكريم محمد رياض حسن ” وهو سنةل باليومية فى المزارع بالمنطقة الصحراوية وعلى قد حاله والحمد لله راضين بقضاء الله ، قصتى بدأت حينما أخبرنى الأطباء وأنا فى الشهر الثامن أثناء حملى فى محمد ابنى أنه لزاما عليه أن أجهض نفسى وإلا سأنجب طفلا من ذوى الإحتياجات الخاصة ، ولكن لم يطاوعنى قلبى أن أقتل طفلى فلذة كبدى ، والحمد لله اكتمل الحمل الى أن يوم 28 يناير 2015 الى أن أنجبت ورزقنى الله بمحمد وولد بالفعل به عيوب خلقية وضمور فى المخ ، ورضيت بقضاء الله وبما كتبه لى ، ثم كشفت عليه فى مدينة دمنهور فأخبرنى الأطباء إن غطاء المخ صغير ، والطفل مريض ، ثم بعد ذلك توجهت بطفلى إلى الإسكندرية وعملت له أشعة رنين مغناطيسى فأخبرونا أنه مريض بضمور بالمخ .

وأضافت تيتل ماهر باكية: لما كشفنا على قاع العين كانت الطامة الكبرى والصاعقة التى نزلت على رأسى فدمرتنى تماما ، وذلك بعد أن أخبرنى الأطباء أن نجلى ضرير تماما ، يا الله رحماك يارب .

وأضاف: ثقتى فى الله كبيرة وأملى كبير بالرغم من أننا لا نملك من حطام الدنيا شيء إلا أننى مازلت أكشف عن علاج لنجلى الى أن أفارق الحياة ولن أقصر فى حقه” .

وشوفت الأم: محمد نجلى يحتاج لجلسات علاج طبيعى وعلاج تخاطب بقيمة 65 جنيه يوميا وإحنا غلابة وعلى الله ومالناش غير ربنا ، أدعو الله رب العالمين أن يرحمنا مما نحن فيه وأناشدالباشمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة ، بعاطفة الأمومة أن تتحمل المحافظة عنا تكاليف علاج محمد “، مناشدة أصحاب القلوب الرحيمة بالوقوف بجوارها ومساعدتها فى تحمل مصاريف علاج نجلها.



شهادة ميلاد الطفل محمد عبد الكريم



الطفل المريض محمد عبد الكريم فى أحضان والدته



الطفل المريض محمد عبد الكريم وأخواته



الطفل المريض محمد عبد الكريم ووالدته وأشقاؤه



الطفل المريض محمد عبد الكريم يتألم

المصدر : مصر ناين