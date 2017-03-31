كشف أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادى الزمالك، قيام هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، بالحديث لأعضاء القلعة البيضاء خلال اجتماع الجمعية العمومية المقام حاليا، لشرح كواليس انسحاب الأبيض من مسابقة الدورى الممتاز.

وتحسم الجمعية العمومية لنادى الزمالك مصير انسحاب الفريق الأبيض من مسابقة الدورى الممتاز، بعد أزمة مباراة مصر المقاصة الأخيرة بالدورى.

واصدر أحمد جلال فى تصريحات صحفية، إن هانى أبو ريدة سيتحدث بنفسه لأعضاء الزمالك خلال الجمعية العمومية لشرح ملابسات ما حدث وطريقة معالجة اتحاد الكرة لهذه الأخطاء فى المستقبل، مشددا على أن القرار النهائى سيكون للجمعية العمومية.

المصدر : مصر ناين