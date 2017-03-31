أعلن مسؤولون أفغان اليوم الجمعة مصرع خمسة أشخاص من بينهم أربعة أطفال من أسرة واحدة جراء سقوط قذيفة هاون على منزلهم بولاية تخار بشمال شرق البلاد.

وصرح المتحدث باسم الحاكم الإقليمى سنةالله تيمور -حسبما ذكرت شبكة “إيه بى سى” الأمريكية- أن الحادث وقع بالأمس أثناء شن مقاتلى جماعة “طالبان” هجوما على نقطة تأمينية، موضحا أن قذيفة سقطت على المنزل القريب من الموقع ما أسفر عن مصرع جميع من كانوا بداخله.

فى سياق آخر، أضافت الشبكة أن مقاتلين شوفين لجماعة “طالبان” قتلوا ضابط واجبة وزوجته ووالدته فى الولاية ذاتها.

يشار إلى أن توغل جماعة “طالبان” نحو المقاطعات الشمالية يتسارع بالتزامن مع دخول فصل الربيع الذى يشهد نشاطا فى عمليات الجماعة.

المصدر : مصر ناين