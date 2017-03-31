شهد اليوم الثانى لفعاليات المؤتمر الدولى الأول لكلية الإدارة الفندقية بكلية الإسكندرية فرع مطروح ، توقيع اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح الموجة الثالثة للعقود النهائية من مشروعات المؤتمر الاقتصادى ، لأعداد خمس مشروعات استثمارية كبرى ، بقيمة 2 مليار جنيه .

واصدر بيان الكلية اليوم، إن توقيع العقود جاء بحضور الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة نائبا عن رئيس الوزراء والدكتور يحى راشد وزير السياحة والدكتور محمد هشام الشريف وزير التنمية المحلية والدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية السابق والدكتور محمود الشريف وكيل مجلس النواب والدكتور عبد الوهاب زايد أمين سنة جائزة خليفة للتمور والدكتور محمد إسماعيل نائب رئيس كلية الإسكندرية لشئون فرع مطروح وأعداد كبير من السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمستثمرين المصريين والعرب ونواب البرلمان بمطروح وعمد ومشايخ مطروح وسيوة .

وأظهر اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح ، أن ذلك استكمالا لعقود المشروعات التى تم توقيعها كنتاج للمؤتمر الاقتصادي الأول الذى عقد بمطروح فى أكتوبر 2015، ليصل أعداد المشروعات الاستثمارية التى تم توقيع عقودها النهائية، وجاري البدء فى تنفيذها الى 11 مشروع بتكلفة استثمارية 22 مليار جنية وذلك فى اقل من سنة ونصف من انعقاد مؤتمر مطروح مستقبل الاستثمار .

وأكد الدكتور محمد إسماعيل نائب رئيس كلية الإسكندرية لشؤون فرع مطروح فى كلمته خلال المؤتمر ، أن الكلية تقوم بتقديم كافة الدعم العلمي والأكاديمي والكشفي لأبناء سيوة حيث تحتفل الكلية هذا السنة باليوبيل الماسي لها وهو سنة خدمة المجتمع والمشروعات التنموية.

وأضاف “إسماعيل”، أن المؤتمر يشارك به أكثر من 200 من أعضاء هيئة التدريس والباحثين وتم خلال المؤتمر مناقشة 41 كشفاً عن السياحة ومقوماتها وفنون تسويقها وإدارة وتطوير الموارد الطبيعية بها، كما أشار إلى إحتياج واحة سيوة إلى معمل وعيادة مجهزة للعيون وهو ما قوبل بالموافقة عليه من قبل الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة ، وكذلك ضرورة حل مشكلة الصرف الزراعي لاستكمال التوازن السياحي بالواحة وعرضت الدكتورة دلال عبد الهادي عميدة كلية الإدارة الفندقية بفرع مطروح لأعداد من الأبحاث الخاصة بمنتجات سيوة وتطوير الطرق السياحية داخل الواحة بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة بكلية الإسكندرية وتطوير السياحية العلاجية لتكون مصدر دخل هام لواحة سيوة.

المصدر : مصر ناين