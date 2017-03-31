تمكنت مديرية تأمين القليوبية من ضبط ربة منزل، لمحاولتها إدخال المخدرات لزوجها المحبوس بمحكمة بنها الابتدائية.

تلقى اللواء علاء سليم مدير المباحث الجنائية بأنه اثناء مرور رئيس مباحث إدارة الترحيلات، لفحص المترددين على محكمة بنها الابتدائية تمكن من ضبط “نعمة ي” 34سنة ومقيمة الخصوص، وبحوزتها 51 قرصا مخدرا أنواع مختلفة، أثناء تواجدها بقاعة المحكمة وبرفقتها نجلها البالغ من العمر 3 سنوات ومحاولتها توصيلها لزوجها “وليد ر” المحبوس على ذمة القضية رقم 4888 جنايات قسم الخصوص لسنة 2016م إتجار في مخدر الهيروين، بمواجهة المتهمة بما أسفر عنه الضبط، اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد توصيلها لزوجها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4092 جنايا بقسم قليـــــــوب لسنة 2017م .

المصدر : مصر ناين