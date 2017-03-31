أمر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط ، بوقف نشاط مستودع غاز البوتاجاز بقرية الغنيمية ، لارتكابه عدة مخالفات تقضى بوقف نشاط المستودع لمدة شهرين طبقا للقانون .

وأظهر بيان صادر عن محافظة دمياط ، أنه سيتم تحويل حصة المستودع الي اقرب مستودع بالمنطقة وهي الشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز بوتاجاسكو ، وذلك بناء علي القرار الوزاري رقم 102 لسنة 2011 .

كما شكل محافظ دمياط لجنة لمعاينة مركز الشباب بعزب النهضة بحيث بترأس اللجنة مدير مديرية الاسكان بدمياط ويشارك في الاعضاء موظف من كل من ” الادارة السنةة للتخطيط العمراني بالديوان، مديرية الشباب والرياضه، الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، إدارة التفتيش المالي والإداري بالديوان، ومهندس استشاري العملية ، المقاول المنفذ للعملية” ، وتكون مهمة اللجنة معاينة مبنى مركز الشباب بعزب النهضة “عملية انشاء مبنى طراز روماني بمركز شباب عزب النهضة” واعداد تقرير شامل بالفحص وموافاة هيئة النيابة به .

المصدر : مصر ناين