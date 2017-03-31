رفع مسئولو أندية ميت عقبة ودمنهور ومصر المقاصة، شكوى إلى مجلس الجبلاية برئاسة هانى أبو ريدة، بعد تأخر حصولهم على مكافآت الفوز بلقب دورى كرة الصالات منذ 4 مواسم، ومعرفة من المتسبب فى تأخير صرف هذه المستحقات على الرغم من وجود قرار رسمى بصرفها.

حدد مجلس إدارة اتحاد الجبلاية، مبلغ 25 ألف جنيه مكافأة لبطل دورى كرة الصالات و15 ألف جنيه لصاحب المركز الثانى فى دورى الصالات و10 لصاحب المركز الثالث.

تجرى محاولات من قبل مجلس الجبلاية من أجل إقناع مسئولى الأهلى والزمالك وأندية الدورى الممتاز بالاشتراك فى دورى الصالات.



اتحاد الكرة يقر بصرف مكافأت بطل دورى الصالات

المصدر : مصر ناين