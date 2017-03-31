استقر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة حسام البدرى، على المركز الذى سيتم تدعيمها بلاعب أجنبى، حال رحيل التونسى على معلول عن الفريق بنهاية الموسم الجارى.

ويشترط مسئولو الأهلى تحصيل 5 ملايين دولار كحد أدنى للتفريط فى على معلول لأحد الأندية، التى طلبت ضمه مؤخرًا، ويأتى على رأسها الترجى التونسى وبنفيكا البرتغالى.

وحدد البدرى مركز الدفندر أو صانع الألعاب ليتم تدعيمهم بلاعب أجنى حال رحيل معلول، على أن يتم التعاقد مع مهاجم أفريقى صريح، حال رحيل الإيفوارى كوليبالى عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجارى.

المصدر : مصر ناين