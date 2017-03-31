ظهرت كثافات مرورية ل كسر ماسورة مياه فى شارع عبد العزيز الشناوى فى مدينة نصر أثناء عمليات حفر لربط كابل كهرباء رئيسى مترو رمسيس بمحطة محولات الاستاد ، مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات بالطريق فى محور النصر ، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير المرور أمام السيارات.

وأخطرت إدارة المرور هيئة الصرف الصحى والمحافظة، وتم إرسال سيارات لشفط المياه، والدفع بعمال المحافظة للقيام بعمليات الإصلاح، فيما عززت إدارة المرور برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور من انتشار الخدمات المرورية لحين انتهاء من عمليات اصلاح و تنصح إدارة المرور تهدئة السيارات أثناء القيادة لحين إصلاح كسر الماسورة، بعد ارتفاع منسوب المياه بالطريق.

تلقت غرفة عمليات مرور القاهرة، بلاغا من غرفة النجدة بوجود كسر ماسورة مياه فى مدينة نصر ، وتسبب فى ظهور كثافات مرورية، وتم انتاصدر الخدمات المرورية إلى المكان لتنظيم حركة المركبات، فيما تم إخطار عمال المحافظة للعمل على إصلاح كسر الماسورة لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.



عمليات حفر لربط كابل كهرباء رئيسى مترو رمسيس



كسر ماسورة مياه بمدينة نصر



كسر ماسورة مياه فى شارع عبد العزيز الشناوى

المصدر : مصر ناين