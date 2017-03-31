نقلت وكالة أنباء ” سبوتنيك ” الروسية عن مصدر سورى مطلع اليوم الجمعة أن دمشق لا توافق على تمديد مهمة المبعوث الأممى إلى سوريا ستافان دى ميستورا .

واصدر المصدر لــ ” سبوتنيك “:” إن عدم استقبال سوريا للمبعوث الأممى ستافان دى ميستورا مؤخرا يعنى عدم موافقتها على تمديد مهمته“.



وأضاف :” على الأمم المتحدة أن تقدر جديا أن هذا الشخص أصبح غير مرغوب به من قبل السلطات السورية ، وأنها سوف تتسنةل معه بجفاء، ما سيؤثر على المهمة”، مشيرا إلى أنه يتعين على الأمم المتحدة أن تقرأ هذا المؤشر جيدا وتختار خليفة للسيد دى ميستورا



وذكر المصدر ، الذى لم تكشف عنه “سبوتنيك” ، أن اختيار خليفة لدى ميستورا يشبه الخيار المناسب أكثر مع الوضع،معتبراً أن ذلك يعود إلى انحياز دى ميستورا الواضح وإصراره على عقد مؤتمر “جنيف ــ5” من جولة لن تحقق أى شئ .

المصدر : مصر ناين