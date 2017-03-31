صرح مسؤول أمريكى أن ستة موظفين فى السفارة الأمريكية فى كابول اقيلوا ل استخدامهم أو حيازتهم مخدرات فى قضية مربكة لواشنطن التى انفقت مليارات الدولارات فى أفغانستان لمكافحة المخدرات.

ووكشفت صحيفة وول ستريت جورنال هذا الأسبوع ان هذه التسريحات جاءت اثر تحقيق اجرته السفارة بعدما شوهد موظف فى مكاتب السفارة “وبسلوك غير ملائم ويبدو تحت تأثير مواد غير قانونية”.

واصدر ت وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة فرانس برس الخميس “يمكننا أن نؤكد تورط ستة أشخاص وجميعهم من المناوبين”. وأضاف “ليس هناك اى موظف (دائم) من وزارة الخارجية متورط فى الحادث”.

من الصعب معرفة صنف المخدرات الذى استخدمه الموظفون الذين لم تكشف جنسياتهم.

المصدر : مصر ناين