صرح مسئول أمريكى أن ستة موظفين فى السفارة الأمريكية فى كابول أقيلوا ل استخدامهم أو حيازتهم مخدرات فى قضية مربكة لواشنطن، التى أنفقت مليارات الدولارات فى أفغانستان لمكافحة المخدرات.

ووكشفت صحيفة وول ستريت جورنال هذا الأسبوع أن هذه التسريحات جاءت إثر تحقيق أجرته السفارة بعدما شوهد موظف فى مكاتب السفارة “وبسلوك غير ملائم ويبدو تحت تأثير مواد غير قانونية”.

واصدر ت وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة فرانس برس الخميس: “يمكننا أن نؤكد تورط ستة أشخاص وجميعهم من المناوبين”. وأضاف “ليس هناك اى موظف (دائم) من وزارة الخارجية متورط فى الحادث”.

من الصعب معرفة صنف المخدرات الذى استخدمه الموظفون الذين لم تكشف جنسياتهم.

المصدر : مصر ناين